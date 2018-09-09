Ещё
«Игра престолов» стала триумфатором премии «Эмми» за спецэффекты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

«Игра престолов» стала триумфатором премии «Эмми» за спецэффекты 

360tv.ru + ещё 8 6 часов назад
Фото: KinoNews.ru
В ночь на 9 сентября состоялась церемония вручения премии «Эмми» за лучшие визуальные эффекты и костюмы. Сериал «Игра престолов» победил в семи номинациях из 22. Об этом сообщили на официальном сайте премии.
Creative Arts Emmy обычно проходит в преддверии основного награждения, когда определяются лучший сериал, лучшие актеры и режиссеры. Здесь же главным является «техническая» сторона каждой картины и становится видимой работа тех, кто обычно остается за кадром.
Церемония награждения Creative Arts Emmy Awards прошла в театре Microsoft в центре Лос-Анджелеса.
Работавшие над созданием саги «Игра престолов» специалисты получили пять статуэток за лучшие «визуальные эффекты», «грим» «постановка трюков», «лучшее сведение звука», «работу художника-постановщика», «дизайн костюмов», «лучшую музыку». Еще две премии получили продюсеры телесериала.
Всего «Игра Престолов» была представлена в 22 номинациях.
Основные статуэтки «Эмми» вручат 17 сентября в прямом эфире NBC.
360tv.ru: последние новости
«Игра престолов» стала триумфатором премии «Эмми» за спецэффекты Фильм Альфонсо Куарона «Рома» получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Отличный маркетинг и красивая картинка. Что кинокритики думают о рекордах новой части фильма «Гоголь»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова10
Как выглядит звезда фильма «Шесть дней, семь ночей»16
Тест: насколько хорошо вы помните роли Румянцевой?1
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Самые интересные российские сериалы осени
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение