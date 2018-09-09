«Игра престолов» стала триумфатором премии «Эмми» за спецэффекты

В ночь на 9 сентября состоялась церемония вручения премии «Эмми» за лучшие визуальные эффекты и костюмы. Сериал «Игра престолов» победил в семи номинациях из 22. Об этом сообщили на официальном сайте премии.

Creative Arts Emmy обычно проходит в преддверии основного награждения, когда определяются лучший сериал, лучшие актеры и режиссеры. Здесь же главным является «техническая» сторона каждой картины и становится видимой работа тех, кто обычно остается за кадром.

Церемония награждения Creative Arts Emmy Awards прошла в театре Microsoft в центре Лос-Анджелеса.

Работавшие над созданием саги «Игра престолов» специалисты получили пять статуэток за лучшие «визуальные эффекты», «грим» «постановка трюков», «лучшее сведение звука», «работу художника-постановщика», «дизайн костюмов», «лучшую музыку». Еще две премии получили продюсеры телесериала.

Всего «Игра Престолов» была представлена в 22 номинациях.