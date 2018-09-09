Артем Дзюба сообщил, что снялся в фильме про супергероев 

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба провел встречу с болельщиками, ответив на многие вопросы. В частности, он пошутил, что стал героем фильма «Мстители: война бесконечности».
— Увидел, что у меня 140 тысяч подписчиков, — сказал Дзюба. — Потом — что уж 900 тысяч. и тут друзья стали говорить: «Ждем миллион». Стали ждать миллион. Я выцепил момент, когда появился миллионный подписчик… Нашли миллионную улицу… потом позвонил Дэдпул, я сказал ему приезжать. А потом заключил контракт с «Марвел». Ждите следующий фильм! «Война бесконечности» — я там появлюсь, — сказал Дзюба под смех в зале. (Александр РОГУЛЕВ)