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Артем Дзюба сообщил, что снялся в фильме про супергероев
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Артем Дзюба сообщил, что снялся в фильме про супергероев 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба провел встречу с болельщиками, ответив на многие вопросы. В частности, он пошутил, что стал героем фильма «Мстители: война бесконечности».
— Увидел, что у меня 140 тысяч подписчиков, — сказал Дзюба. — Потом — что уж 900 тысяч. и тут друзья стали говорить: «Ждем миллион». Стали ждать миллион. Я выцепил момент, когда появился миллионный подписчик… Нашли миллионную улицу… потом позвонил Дэдпул, я сказал ему приезжать. А потом заключил контракт с «Марвел». Ждите следующий фильм! «Война бесконечности» — я там появлюсь, — сказал Дзюба под смех в зале. (Александр РОГУЛЕВ)
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