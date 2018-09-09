«Игра престолов» стала триумфатором премии Creative Arts Emmy Awards

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости . Сериал «Игра престолов» победил в семи номинациях Creative Arts Emmy Awards. Об этом сообщается на сайте премии.

Работавшие над проектом специалисты получили награду за лучшие костюмы, лучшую оригинальную музыку, саунд-продакшн, лучшие спецэффекты, грим. Еще две премии получили продюсеры телесериала. Всего «Игра Престолов» была представлена в 22 номинациях.

Еще одним триумфатором «Эмми» стал второй сезон сериала «Американская история ужасов», посвященный убийству модельера Джанни Версаче . Проект телеканала FX получил четыре статуэтки.

Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. Основная часть премий от Американской телеакадемии будет вручена 17 сентября.

Сериал «Игра престолов» стал популярным благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Его снимают с 2011 года, за это время «Игра престолов» получила 38 премий «Эмми».