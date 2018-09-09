Ещё
Nike выпустил второй фильм из серии Just Do It
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

Nike выпустил второй фильм из серии Just Do It 

The Challenger 7 часов назад
Фото: The Challenger
Это коллекция историй о легендарных атлетах и тех, кто только хочет ими стать. В фильме приняли участие Леброн Джеймс, Серена Уильямс, Оделл Бекхэм — младший и Элиуд Кипчоге. Кроме известных спортсменов зрители увидят баскетболистку, победительницу Паралимпиады-2016 Меган Бланк; борца Исайю Бёрда, который родился без ног и стал одним из лучших в борцовской команде; и троеборца Чарли Джабали — он похудел на 55 килограммов, стал веганом и смог остановить процесс роста мозговой опухоли. В фильме также снялись начинающие атлеты и мировые звёзды: футболист Алфонсо Дэвис, сёрфингист Кайа Лени; скейтбордисты Лейси Бейкер и Нийя Хьюстон; спортсменка-боксёр Зеина Нассар и другие.
Название фильма, сказанное игроком в американский футбол Колином Каперником, стимулирует всех, у кого есть сумасшедшие мечты и цели.
Первый фильм из серии Just Do It — Voice of Belief, посвящённый возвращению на большой корт Серены Вильямс, можно посмотреть здесь. Статьи по теме Nike запустил новую кампанию «Никогда не спрашивай» Nike выпустил фильм «Давай бегом» National Geographic совместно с Nike выпустит документальный фильм о Breaking2 Выбор редакции: 8 самых классных спортивных рекламных роликов
Запись «Nike выпустил второй фильм из серии Just Do It» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
7 сериалов, которые стоит посмотреть осенью: выбор редакции В Парке Победы пройдёт благотворительный забег Run & Eat Кэмерон Диас: «Я была буррито с дополнительным сырным соусом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова10
Как выглядит звезда фильма «Шесть дней, семь ночей»16
Тест: насколько хорошо вы помните роли Румянцевой?1
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Самые интересные российские сериалы осени
Видео
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение