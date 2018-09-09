Nike выпустил второй фильм из серии Just Do It

Это коллекция историй о легендарных атлетах и тех, кто только хочет ими стать. В фильме приняли участие Леброн Джеймс Серена Уильямс , Оделл Бекхэм — младший и Элиуд Кипчоге. Кроме известных спортсменов зрители увидят баскетболистку, победительницу Паралимпиады-2016 Меган Бланк; борца Исайю Бёрда, который родился без ног и стал одним из лучших в борцовской команде; и троеборца Чарли Джабали — он похудел на 55 килограммов, стал веганом и смог остановить процесс роста мозговой опухоли. В фильме также снялись начинающие атлеты и мировые звёзды: футболист Алфонсо Дэвис, сёрфингист Кайа Лени; скейтбордисты Лейси Бейкер и Нийя Хьюстон; спортсменка-боксёр Зеина Нассар и другие.

Название фильма, сказанное игроком в американский футбол Колином Каперником, стимулирует всех, у кого есть сумасшедшие мечты и цели.

Первый фильм из серии Just Do It — Voice of Belief, посвящённый возвращению на большой корт Серены Вильямс, можно посмотреть здесь. Статьи по теме Nike запустил новую кампанию «Никогда не спрашивай» Nike выпустил фильм «Давай бегом» National Geographic совместно с Nike выпустит документальный фильм о Breaking2 Выбор редакции: 8 самых классных спортивных рекламных роликов

Запись «Nike выпустил второй фильм из серии Just Do It» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.