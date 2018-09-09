Топ-5 самых интересных фильмов об искусственном интеллекте

Популярные герои голливудского кино — это роботы. Первый фильм про искусственный интеллект — сняли в Европе, почти сто лет назад, еще в эпоху немого кино. Немецкий режиссер Фриц Ланг снял фильм «Метрополис» в 1927 году. Действие картины разворачивается в огромном футуристическом городе. Он разделен на два уровня: сверху живут богачи, внизу — эксплуатируемые рабочие. Главная героиня — Мария, девушка из «низов». Ее внешность используют для создания первого робота. Фильм имел громадный успех не только в Европе, но и в Америке. С тех пор про искусственный интеллект было снято тысячи фильмов. Мы собрали Топ-5 самых интересных.

На пятом месте нашего рейтинга российский фильм «Август восьмого». Картина о конфликте в Южной Осетии в 2008 году. В центре военных действий случайно оказывается 7-летний Артем. По сюжету, на его глазах умирают отец, бабушка и дедушка. Мальчик шокирован увиденным, и в результате он уходит в мир своего воображения. Артем отгораживается от реальности с помощью любимого детского спектакля о приключениях мальчика Космобоя и Доброго Робота.

Спецэффекты для фильма разрабатывали целый год. Режиссеру Джанику Файзиеву даже пришлось обратиться за помощью в Голливуд. Режиссером монтажа был Дэннис Вирклер, который до этого работал над фильмами «Бэтмен и Робин» и «Хроники Риддика». А монтажем звука занимался американец Боб Бимер, который в свое время получил «Оскары» за работу над фильмами «Скорость», «Гладиатор» и «Девушки мечты». Для него этот фильм стал первым российским проектом.

На четвертой строчке нашего рейтинга картина «Искусственный разум». Действие фильма происходит в 22 веке, когда на Земле произошла глобальная климатическая катастрофа: несколько материков оказались под водой. Люди начинают создавать высокоинтеллектуальных андроидов. В результате долгих экспериментов ученым удается создать машину, которая способна испытывать чувства. Найти свое место в мире пытается 11-летний робот по имени Дэвид.

Сначала за работу над фильмом взялся режиссер Стэнли Кубрик . Тридцать лет он вынашивал эту идею, но так и не успел воплотить. В память о великом режиссере ленту завершил Стивен Спилберг

На третьей строчке рейтинга — знаменитая франшиза «Трансформеры». Серия фильмов о роботах-инопланетянах не теряет своей популярности уже 10 лет. По сюжету, роботы-автоботы ведут многовековую войну с захватчиками десептиконами. Полем их сражения оказывается Земля. Но и люди тоже не могут остаться в стороне от битвы.

«Трансформеры» — одна из самых зрелещных франшиз в истории. По статистике, в каждом новом фильме режиссер Майкл Бэй и его команда уничтожают около пятисот автомобилей, в том числе и дорогостоящих суперкаров. За все годы съемки франшизы было разбито две с половиной тысячи машин. В декабре этого года выйдет 6-я часть франшизы — это будет спин-офф под названием «Бамблби».

На второй строчке нашего рейтинга советский фильм «Приключения электроника». Режиссер Константин Бромберг снял его еще в 79 году. Еще тогда перед человечеством встал вопрос: может ли искусственный разум заменить живого человека. По сюжету, советский ученый создает гениального робота. Мальчик — точная копия школьника Сережи Сыроежкина, но в отличие от обычного ребенка, он способен с легкостью решать любые математические задачи, писать самые лучшие сочинения и отлично петь. Электроник готов во всем заменить настоящего Сережу.

Главные роли в фильме исполнили близнецы Володя и Юра Торсуевы. Еще во время проб у братьев завязался спор, кто кого будет играть. Им обоим хотелось исполнить роль Электроника. Решение принял режиссер, он выбрал для этой роли Володю.

Ну и наконец, на первом месте нашего рейтинга, легендарная франшиза «Терминатор». Сейчас она включает в себя пять полнометражных фильмов и сериал. Хотя изначально режиссер Джеймс Кэмерон планировал снять только две части. Борьба разворачивается между человечеством и искусственным интеллектом под названием «Скайнет».

Сейчас трудно себе представить в роли Терминатора кого-то, кроме Арнольда Шварценеггера . Хотя изначально Джеймс Кэмерон был против его кандидатуры. По задумке режиссера, Терминатор должен выглядеть как человек стандартной комплекции, чтобы не выделяться в толпе, а Шварценеггера, согласитесь, трудно не заметить. Но на кандидатуре Шварценеггера все-таки настояли продюсеры. И теперь к Шварценеггеру плотно приклеилось прозвище «железный Арни».

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