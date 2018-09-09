Смущенный сердцеед: 5 ролей Хью Гранта, покоривших мир

Сегодня свой день рождения отмечает знаменитый английский актер Хью Грант . Будучи от рождения представителем аристократических кругов, он и на экране с легкостью воплотил образ английского джентльмена — иногда застенчивого и недоверчивого холостяка, а иногда настоящего ловеласа, уходящего во все тяжкие. Вспоминаем роли, которыми Грант очаровал весь мир — по крайней мере, женскую его половину.

"Четыре свадьбы и одни похороны"

Он — типичный британский холостяк, который боится одиночества так же сильно, как и брака. Она — очаровательная американка в исполнении Энди Макдауэлл . Они встречаются только на свадьбах, в том числе и на собственных, и сначала воспринимают свой роман как случайный эпизод. Но время расставляет все по своим местам. Эталонная романтическая комедия Майкла Ньюэлла давно стала классикой английского кино.

"Разум и чувства"

Каноническая экранизация романа Джейн Остин от Энга Ли. Сестры, оставшиеся без наследства, устраивают личную жизнь. Старшая влюбляется в милого, серьезного и робкого Эдварда Феррарса, старшего сына уважаемой семьи в исполнении Хью Гранта. В картине — звездный актерский состав, а партнершей Гранта стала Эмма Томпсон

"Ноттинг-Хилл"

Герой Гранта — скромный владелец магазина, где продают путеводители. Его тихая жизнь в спальном районе Лондона заканчивается после случайно встречи с американской кинозвездой в исполнении Джулии Робертс . Роман с ней делает знаменитым и его, но строить отношения под пристальным вниманием журналистов очень непросто.

"Дневник Бриджит Джонс"

В обоих частях фильма Грант разошелся не на шутку. Однако в роли донжуана, соблазняющего главную героиню (Рене Зеллвегер), он оказался даже более убедительным, чем в привычном амплуа скромного парня. Его герой, обаятельный, легкомысленный и скользкий босс Бриджит Джонс , в которого она влюблена вопреки здравому смыслу, отлично дополняет порядочного Марка Дарси ( Колин Фёрт ).

"Реальная любовь"

Он — новый премьер-министр Великобритании, которого упрекают в излишней дипломатичности. Она — его новый секретарь Натали, искренняя девушка с фигурой, далекой от модельных стандартов. Но любви покорны все, даже политики. И именно чувство к Натали заставляет его продемонстрировать жесткую политическую позицию в переговорах с американским президентом, чтобы защитить любимую девушку.