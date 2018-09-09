Не умеющие играть актёры стали мэтрами в США 

Актёры из фильма «Мы из джаза» после выхода киноленты на широкий экран превратились в знатоков популярного американского вида музыки. Никто из настоящих музыкантов даже не подозревал, что исполнители главных ролей, прославивших джаз в СССР, не умели играть ни на одном музыкальном инструменте. Специалисты научили актёров умело имитировать игру: так, с Николаем Аверюшкиным работал профессор Одесской консерватории, который показал ему, как правильно ставить пальцы и водить смычком в такт. А Александр Панкратов-Чёрный, несмотря на полное отсутствие слуха, овладел чечёткой и очень искусно имитировал в кадре игру на банджо. Кстати говоря, после роли в музыкальном фильме актёр стал завсегдатаем жюри различных джазовых конкурсов и с видом настоящего эксперта выставлял оценки участникам. Игорь Скляр, сыгравший в ленте пианиста, смог выучить партию для правой руки. Примечательно, что игра актёров выглядела в кадре настолько достоверно, что фильм привлёк внимание в США: джазовый музей Нового Орлеана купил его у СССР.