Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол снимутся в триллере «Рио»

StudioCanal, Sunnymarch и Nine Stories анонсировали новый интригующий проект, который объединит двух блестящих актеров — Бенедикта Камбербэтча и Джейка Джилленхола. Звезды снимутся в «Рио», психологическом триллере, над созданием которого поработают уже знакомые поклонникам британского кино и ТВ лица.

Режиссером выступит Эдвард Бергер , который до этого снял Камбербэтча в мини-сериале «Патрик Мелроуз». Сценарием же займется настоящий мастер психологических триллеров и криминальных драм — Стивен Найт, знакомый зрителям по сериалам «Табу», «Острые козырьки» и получивший в свое время номинацию на «Оскар» за сценарий к фильму «Грязные прелести».

«Рио» — это история о двух старых друзьях, которых жизнь вновь сталкивает в Рио. Первый — журналист, второй — необычайно успешный финансист. Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол не только сыграют главные роли, но и выступят в качестве продюсеров.