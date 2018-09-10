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Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол снимутся в триллере «Рио»
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Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол снимутся в триллере «Рио» 

Киноафиша 13 часов назад
Фото: Киноафиша
StudioCanal, Sunnymarch и Nine Stories анонсировали новый интригующий проект, который объединит двух блестящих актеров — Бенедикта Камбербэтча и Джейка Джилленхола. Звезды снимутся в «Рио», психологическом триллере, над созданием которого поработают уже знакомые поклонникам британского кино и ТВ лица.
Режиссером выступит Эдвард Бергер, который до этого снял Камбербэтча в мини-сериале «Патрик Мелроуз». Сценарием же займется настоящий мастер психологических триллеров и криминальных драм — Стивен Найт, знакомый зрителям по сериалам «Табу», «Острые козырьки» и получивший в свое время номинацию на «Оскар» за сценарий к фильму «Грязные прелести».
«Рио» — это история о двух старых друзьях, которых жизнь вновь сталкивает в Рио. Первый — журналист, второй — необычайно успешный финансист. Бенедикт Камбербэтч и Джейк Джилленхол не только сыграют главные роли, но и выступят в качестве продюсеров.
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