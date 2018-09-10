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Фото: Тимоти Шаламе, Арми Хаммер, Мэттью Макконахи и другие звезды на кинофестивале в Торонто
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Фото: Тимоти Шаламе, Арми Хаммер, Мэттью Макконахи и другие звезды на кинофестивале в Торонто 

Попкорн News 13 часов назад
Фото: Попкорн News
Международный кинофестиваль в Торонто стартовал всего четыре дня назад, 6 сентября, а уже собрал на красных дорожках чуть ли не больше звездных гостей, чем едва закончившийся фестиваль в Венеции.
Тимоти Шаламе и Арми Хаммер, в прошлом году представлявшие на TIFF «Зови меня своим именем», на этот раз вернулись в Торонто по отдельности: Тимоти и Стив Карелл представляли драму «Красивый мальчик», а Арми Хаммер и Дев Патель — картину «Отель Мумбаи».
Джулия Робертс приехала на TIFF в сопровождении давнего коллеги по ромкому «Свадьба лучшего друга» Дермота Малруни — звезды привезли в Торонто свой новый сериал «Возвращение домой» (Homecoming). По сюжету главные герои, солдат и социальный работник секретной правительственной службы, пытаются вернуться к нормальной жизни в роли гражданских.
Также в числе гостей кинофестиваля в Торонто — Леа Сейду и Маттиас Шонартс с драмой «Курск», Эль Фаннинг с музыкальной драмой «За мечтой», Хлоя Морец с картиной «В объятиях лжи» и Мэттью Макконахи с фильмом «Белый парень Рик».
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