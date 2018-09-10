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Кто родился 10 сентября
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Кто родился 10 сентября 

Парламентская газета 12 часов назад
Фото: Парламентская газета
Иван Иванович Фирюлин (64 года), член Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Работал в пензенских совхозах «Путь к коммунизму» и «Спутник». Возглавлял совхоза «Петровский». Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области, занимал пост министра сельского хозяйства области.
А ещё в этот день родились:
Игорь Матвеевич Костолевский (70 лет), актёр театра и кино. Народный артист России. Вся творческая жизнь актёра вязана с Московским академическим театром имени Вл. Маяковского. На его сцене он сыграл более 50 ролей, среди которых, Мечик в «Разгроме», Треплев в «Чайке», Голубков в «Беге», Пигусов в «Летят перелетные птицы» и другие.
Еще в студенческие годы Игорь Костолевский дебютировал в кино в драме Бориса Ниренбурга «Семья как семья». Популярность актёру принесла роль в картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья». Всего он сыграл более 50 ролей в кино. Он снимался в фильмах «А зори здесь тихие», «Отпуск за свой счет», «По главной улице с оркестром», «Вход в лабиринт», «Шут», «Завтрак с видом на Эльбрус», «Война и мир», «Башня» и др.
Лариса Александровна Долина, певица и актриса. Народная артистка России. Была вокалисткой в ереванском ВИА «Армина», Государственном эстрадном оркестре Армении под управлением Константина Орбеляна, Государственном эстрадном ансамбле Азербайджана под управлением Полада Бюльбюль-оглы, в московском оркестре «Современник» Анатолия Кролла. В 1986 году создала свой собственный музыкальный коллектив «Эскорт».
В 1983 году дебютировала в кино, сыграв певицу в картине Карена Шахназарова «Мы из джаза». Певица также снималась в фильмах «Новейшие приключения Буратино», «Золушка» и др.
Голос Ларисы Долиной звучит в 80 художественных фильмах и мультфильмах, среди которых «Обыкновенное чудо», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и др.
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