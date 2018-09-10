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Было — стало: чем жила и как выглядела звезда мистических фильмов «Гоголь» Юлия Франц до обрушившейся на нее популярности
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Было — стало: чем жила и как выглядела звезда мистических фильмов «Гоголь» Юлия Франц до обрушившейся на нее популярности 

WMJ.ru 12 часов назад
Фото: WMJ.ru
Как жила 29-летняя Юлия Франц до своей популярности.
Юлия Франц родилась в Таджикистане, а позже переехала в Москву. Ее фамилия Дзуцева, а Франц — творческий псевдоним, взятый от девичьей фамилии мамы актрисы. Несколько лет назад Юлия была блондинкой и выглядела вот так.
Свою кинокарьеру Юлия начала еще в студенческие годы, когда училась на актрису в ВТУ им. Щепкина. Это было восемь лет назад.
Широкой аудитории Юлия стала известна после того, как она сыграла в сериале «Универ. Новая общага».
Но настоящую популярность Юлии принесла роль Оксаны в «Гоголе».
Что касается личной жизнь, то Юлия Франц старается ее не афишировать. Но внимательные поклонники заметили, что в соцсетях актриса часто публикует совместные снимки с актером Стасом Цвижба, также выпускником ВТУ им. Щепкина. Фолловеры предположили, что у пары роман. Но в последнее время в Instgaram Франц больше нет кадров с молодым человеком, а свои романы актриса не комментирует.
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Фото:Instagram
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