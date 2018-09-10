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Минкульт собрался ограничить прокат зарубежного кино в России
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Минкульт собрался ограничить прокат зарубежного кино в России 

Lenta.ru + ещё 8 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Министерство культуры решило внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов. Количество показов иностранных картин планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник, близкий к Минкульту, и подтвердил представитель одного из кинопрокатчиков.
За единичное нарушение правила планируется установить штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, за повторное — до 500 тысяч. Предполагается, что выполнять норму будут кинотеатры, а контролировать — Роспотребнадзор.
В Минкульте считают, что такая мера создаст благоприятные условия для развития российского кинематографа.
Ранее аналогичную инициативу озвучили в 2017 году. Она была опубликована на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов как отечественного, так и зарубежного производства и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов», — утверждалось в пояснительной записке к инициативе.
В 2017 году министерство культуры также предложило собирать по пять миллионов рублей с каждой ленты, как иностранной, так и отечественной, при получении кинокомпаниями прокатного удостоверения. По словам главы ведомства Владимира Мединского, законопроект должен был помочь «зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта». Минкульт также выступил с инициативой о введении дополнительных сборов с иностранных фильмов.
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