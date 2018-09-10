Ещё
Минкультуры может сократить показ иностранных фильмов в российских кинотеатрах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Минкультуры может сократить показ иностранных фильмов в российских кинотеатрах 

RT на русском + ещё 7 3 часа назад
Фото: RT на русском
Министерство культуры России предложило ограничить показ фильмов зарубежного производства до 35% от общего числа сеансов за день. Соответствующий документ, содержащий поправки в законодательство, опубликовали на сайте ведомства.
«Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня», — говорится в документе.
Для тех кинотеатров, которые имеют только один кинозал, в министерстве также предложили сократить показ иностранных фильмов до 35% от общего числа сеансов всех фильмов в течение месяца.
Нарушение прокатчиками этих требований повлечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством России. Документ вступит в силу с 1 января 2019 года.
При этом требования не будут распространяться на фильмы российского образца.
RT на русском: последние новости
Сериалу «Секретные материалы» — 25 100 лет назад родился Борис Заходер Алексей Учитель рассказал о фильме про Виктора Цоя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино9
Кто из актеров сам «приговорил» себя к безработице3
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»5
Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
07:56
Ленты, названные безупречными
Фильмы Актеры
Как спецэффекты создают супергероев
Актеры Фильмы
01:00
Что стало с актрисами из «Папиных дочек»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение