В России ограничат прокат зарубежного кино

Министерство культуры хочет ограничить прокат зарубежных фильмов в России. Если инициатива будет принята, то количество показов иностранных картин сократится до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.

По словам источника «Ленты.ру», нарушители будут наказываться штрафами, которые составят от 100 до 200 тысяч рублей. При этом, если будет зафиксировано повторное нарушение, то штраф составит уже 500 тысяч рублей.

Контролировать кинотеатры будет Роспотребнадзор

В Минкульте считают, что такая мера создаст благоприятные условия для развития российского кинематографа.

Ранее News.ru писал о том, что в отношении двух российских кинокомпаний, которые ранее попали в список должников Фонда кино, возбуждены уголовные дела. Производителей фильмов подозревают в махинациях. Названия компаний не разглашаются.