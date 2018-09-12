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В России планируют ограничить прокат зарубежных фильмов
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В России планируют ограничить прокат зарубежных фильмов 

HelpCase media + ещё 13 12 сентября 2018
Фото: HelpCase media
Соответствующие поправки в законодательство решили внести представители Министерства культуры.
Предполагается, что число зарубежных картин, демонстрируемых на большом экране, сократят до 35% от общего количества сеансов в кинотеатре в течение дня. Об этом в понедельник, 10 сентября, сообщила Лента.ру со ссылками на источник в ведомстве и представителя одного из прокатчиков.
За нарушение закона предусмотрены штрафы. Единичное нарушение обойдётся в сумму от 100 до 200 тысяч рублей, повторное — до 500 тысяч. Функцию контроля возложат на Роспотребнадзор.
Ранее мы сообщали, что сценаристы приступили к работе над приквелом «Игры престолов».
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