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Боевик «Великий уравнитель 2» стал лидером российского кинопроката в выходные
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Боевик «Великий уравнитель 2» стал лидером российского кинопроката в выходные 

ТАСС 10 часов назад
ТАСС, 10 сентября. Боевик «Великий уравнитель 2» (The Equalizer 2) возглавил кинопрокат в России и странах СНГ по итогам минувших выходных дней, собрав 111,4 млн рублей. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за 6-9 сентября.
Картина режиссера Антуана Фукуа демонстрируется в российских кинотеатрах с четверга. Она является продолжением истории о бывшем агенте ЦРУ.
На втором месте оказался лидер предыдущей недели "Гоголь. Страшная месть" — последняя часть кинопроекта телеканала ТВ-3 «Гоголь». Эта лента принесла 86,9 млн рублей. Финальная картина трилогии снята по мотивам одноименной повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». В фильме снимались Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый.
Третье место занял фантастический триллер «Темные отражения» (The Darkest Minds), заработавший 48,3 млн рублей. Лента режиссера Дженнифер Ю рассказывает о приключениях подростков, выживших после страшной эпидемии.
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