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СМИ: съемки фильма о пропавших в таиландской пещере школьниках начнутся в ноябре
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СМИ: съемки фильма о пропавших в таиландской пещере школьниках начнутся в ноябре 

ТАСС + ещё 9 8 часов назад
Фото: Москва24
БАНГКОК, 10 сентября. /ТАСС/. Таиландский фильм, рассказывающий историю 12 школьников из футбольной команды «Лесные вепри» и их тренера, которые больше двух недель пробыли в пещере Тхам Луанг, начнутся в ноябре. Об этом газете Bangkok Post рассказал режиссер и продюсер киноленты Том Уоллер.
Как отмечает в понедельник издание, фильм получил название «Пещера» (The Cave). На Международном кинофестивале в Торонто тайский режиссер ирландского происхождения уже представил проект будущим иностранным дистрибьюторам. «Фильм готовится, — подчеркнул Уоллер. — Первые наброски сценария завершены и в октябре мы начнем готовить съемочную площадку».
По словам режиссера, события «Пещеры» будут сконцентрированы на героях, которые приняли участие в спасении ребят. Будет четыре или пять главных героев, чьи персонажи основаны на тайских и международных волонтерах, участвовавших в операции. Правительство Таиланда ранее сообщило, что все фильмы снятые о событиях в Тхам Луанг должны будут пройти специальную проверку на соответствие, однако, как пишет Bangkok Post, это, скорее всего относится к кинолентам зарубежного производства.
Вместе с тем Уоллер начал связываться с местными властями для получения разрешения на съемки в определенных местах, включая саму пещеру. Режиссер пока отказался обсуждать бюджет и актерский состав.
23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрывались от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну — из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй, откуда их выписали 18 июля.
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