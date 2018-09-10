Рэйчел Вайс и Эмма Стоун в новом фильме воюют за расположение королевы Англии

Британская актриса Рэйчел Вайс , недавно ставшая матерью во второй раз, вскоре появится на широком экране в историческом фильме Йоргоса Лантимоса «Фаворитка». Компанию оскороносной брюнетке на съемочной площадке составила ее более юная коллега Эмма Стоун . Рыжеволосая американка предстанет в роли главной соперницы героини Вайс и в то же время ее близкой родственницы.

Режиссер Йоргос Лантимос снял исторический фильм по сценарию Деборы Дэвис и Тони Макнамары, посвященный последней правящей королеве из династии Стюартов — Анне. Впрочем, речь в картине пойдет скорее о соперничестве двух кузин, приближенных к королеве — Сары Черчилль, герцогини Мальборо, и Абигейл Мэшем.

Сара является не просто близкой подругой королевы Анны, но и фактически правит Британией по причине легкого сумасшествия представительницы династии Стюартов. Но тут ко двору прибывает новая служанка, кузина Сары — Абигейл. Прыткая и острая на язык девушка быстро смекнула, что к чему и включилась в иргу за право лидерства.

Служанка попытается стать для Анны незаменимой, чтобы занять при дворе место своей кузины и стать фавориткой королевы. Впрочем, герцогиня не согласна так просто уступить свое положение и потерять влияние из-за провинциальной родственницы. Примечательно, что на роль Сары Черчилль изначально было решено пригласить Кейт Уинслет , но по непонятным причинам в итоге ее заменила Рэйчел Вайс.

Премьера фильма в России запланирована на 31 января 2019 года, а мировая презентация состоялась в рамках программы Венецианского кинофестиваля.