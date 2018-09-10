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Рэйчел Вайс и Эмма Стоун в новом фильме воюют за расположение королевы Англии
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Рэйчел Вайс и Эмма Стоун в новом фильме воюют за расположение королевы Англии 

Eva.ru 8 часов назад
Фото: Eva.ru
Британская актриса Рэйчел Вайс, недавно ставшая матерью во второй раз, вскоре появится на широком экране в историческом фильме Йоргоса Лантимоса «Фаворитка». Компанию оскороносной брюнетке на съемочной площадке составила ее более юная коллега Эмма Стоун. Рыжеволосая американка предстанет в роли главной соперницы героини Вайс и в то же время ее близкой родственницы.
Режиссер Йоргос Лантимос снял исторический фильм по сценарию Деборы Дэвис и Тони Макнамары, посвященный последней правящей королеве из династии Стюартов — Анне. Впрочем, речь в картине пойдет скорее о соперничестве двух кузин, приближенных к королеве — Сары Черчилль, герцогини Мальборо, и Абигейл Мэшем.
Сара является не просто близкой подругой королевы Анны, но и фактически правит Британией по причине легкого сумасшествия представительницы династии Стюартов. Но тут ко двору прибывает новая служанка, кузина Сары — Абигейл. Прыткая и острая на язык девушка быстро смекнула, что к чему и включилась в иргу за право лидерства.
Служанка попытается стать для Анны незаменимой, чтобы занять при дворе место своей кузины и стать фавориткой королевы. Впрочем, герцогиня не согласна так просто уступить свое положение и потерять влияние из-за провинциальной родственницы. Примечательно, что на роль Сары Черчилль изначально было решено пригласить Кейт Уинслет, но по непонятным причинам в итоге ее заменила Рэйчел Вайс.
Премьера фильма в России запланирована на 31 января 2019 года, а мировая презентация состоялась в рамках программы Венецианского кинофестиваля.
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