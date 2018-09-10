Съемки фильма о спасении таиландских школьников из пещеры начнутся в ноябре

Съемки фильма о детях из Таиланда, которые были заточены в пещере вместе со своим тренером в течение двух недель, стартуют в ноябре этого года, передает газета Bangkok Post.

Режиссером выступит таец ирландского происхождения Том Уоллер , картина получит название «Пещера».

«В настоящее время идет подготовка. Первые наброски сценария уже завершены», — поделился Уоллер.

Внимание зрителей будет сконцентрировано на добровольцах, которые приняли участие в кампании по спасению подростков. Ими станут четыре или пять человека.

Уоллер ведет переговоры с местными властями. Он хочет получить разрешение на съемку ключевых локаций, в частности самой пещеры.

Несмотря на то что ранее была озвучена информация о прохождении всех фильмов, снятых по мотивам случившегося инцидента, специальной проверки на достоверность, скорее всего, это правило не коснется «Пещеры». Правительство Таиланда, ставя такое условие, имело прежде всего в виду голливудские ленты.

Напомним, что 12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер не могли выбраться из затопленной пещеры с 23 июня по 10 июля. Операция по спасению длилась три дня. После того как все люди были высвобождены, их доставили в больницу.

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