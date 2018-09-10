Биография Игоря Костолевского

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Игорь Матвеевич Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве.

В 1967-1968 годах учился в Московском строительном институте.

В 1973 году окончил ГИТИС (курс Андрея Гончарова ).

Игорь Костолевский участвовал в ряде международных театральных проектов. Он играл в «Орестее» Эсхила в постановках Франсуа Роша (1990, роль Вестника) и Питера Штайна (1994, роль Аполлона). С режиссером Франсуа Роша Костолевский также сотрудничал в спектаклях «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета (1992, Швейцария, роль Виктора) и «Виктор, или Дети у власти» Роже Витрака (1994, Московский театр Сатиры, роль Ветрака). В 1998 году Игорь Костолевский играл Марка в спектакле «АРТ» по пьесе Ясмина Реза , режиссер Патрис Кербрат

Дебютной ролью в кино Игоря Костолевского стал безымянный студент МАИ в картине Бориса Ниренбурга «Семья как семья», которая вышла на экраны в 1970 году. В 1972 году актер исполнил второстепенную роль в фильме Станислава Ростоцкого о войне «А зори здесь тихие».

В 1975 году актер исполнил главную роль в картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», которая принесла ему большую популярность.

Среди других значительных работ Костолевского в кино в 1970-е годы — роли учителя астрономии Марина Мирою в мелодраме Михаила Козакова «Безымянная звезда» и одного из пайщиков кооператива в комедии Эльдара Рязанова «Гараж». Популярность актеру также принесла роль советского разведчика Андрея Бородина в фильме " Тегеран-43" (1980).

Игорь Костолевский сыграл более 60 ролей в кино. Среди них: «Человек меняет кожу» (1978), «Отпуск за свой счет» (1981), «Ошибка Тони Вендиса» (1981), «Компаньоны» (1983), «Прежде, чем расстаться» (1984), «Ночные шепоты» (1985), «По главной улице с оркестром» (1986), «Гобсек» (1987), «Вход в лабиринт» (1989), «Жажда страсти» (1991), «Лестница света» (1992), «Танго на Дворцовой площади» (1993), «Нимб» (1994), «Квадрат» (1995), «Другая женщина, другой мужчина» (2003), «Шпионские игры» (2004‑2008), «Война и мир» (2007), «Время счастья» (2008), «Синие как море глаза» (2009), «Башня» (2010), «В лесах и горах» (2010), «Химик» (2010), «Время счастья-2» (2011) и другие. Последними работами актера стали роли в фильме Владимира Хотиненко «Бесы» (2014) и в картине Максима Василенко «Преступление» (2016).

Является президентом премии и фестиваля «Золотая Маска».

Игорь Костолевский — народный артист РФ (1995).

Является лауреатом множества наград и званий. Среди них: Государственная премия в области театрального искусства (1999), орден Почета (2004), орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009), Международная премия Станиславского за вклад в актерское искусство (2016) и многие другие.

Женат вторым браком на французской актрисе Консуэло де Авиланд. У Костолевского есть сын Алексей (1983) от первого брака.

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