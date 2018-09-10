Ещё
Американский боевик «Великий уравнитель 2» возглавил российский кинопрокат
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

Американский боевик «Великий уравнитель 2» возглавил российский кинопрокат 

BFM.RU + ещё 2 11 минут назад
Фото: 360tv.ru
Американский боевик «Великий уравнитель 2» (The Equalizer 2) возглавил кинопрокат в России и странах СНГ по итогам минувших выходных дней, собрав 111,4 млн рублей. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за 6-9 сентября, сообщает ТАСС.
Картина режиссера Антуана Фукуа демонстрируется в российских кинотеатрах с четверга. Она является продолжением истории о бывшем агенте ЦРУ.
На втором месте оказался лидер предыдущей недели «Гоголь. Страшная месть» — последняя часть кинопроекта телеканала ТВ-3 «Гоголь». Эта лента принесла 86,9 млн рублей. Финальная картина трилогии снята по мотивам одноименной повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». В фильме снимались Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый.
Третье место занял американский фантастический триллер «Темные отражения» (The Darkest Minds), заработавший 48,3 млн рублей. Лента режиссера Дженнифер Ю рассказывает о приключениях подростков, выживших после страшной эпидемии.
BFM.RU: последние новости
«История одного назначения» — главная премьера осени Яркие премьеры Венецианского кинофестиваля «Своими брюками вы нарушаете праздничную атмосферу здешних мест». Сергей Безруков в первом трейлере «Заповедника» по Довлатову
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Что происходит на съемках фильмов на самом деле3
Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова10
Как выглядит звезда фильма «Шесть дней, семь ночей»17
Самые интересные российские сериалы осени5
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Фильмы Актеры
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение