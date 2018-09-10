Ещё
Кинотеатры «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием актрисы Т. Дорониной к ее 85-летию 12-15 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

Кинотеатры «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием актрисы Т. Дорониной к ее 85-летию 12-15 сентября 

Агентство «Москва» + ещё 17 5 часов назад
Фото: За Калужской заставой
Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«К 85-летию актрисы Татьяны Дорониной сеть кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры подготовила ретроспективу фильмов с ее участием. Всего планируется провести около 30 бесплатных показов в 10 кинотеатрах сети. Актриса отметит юбилей 12 сентября, а сходить в кино на фильмы, в которых она снималась, можно будет с 12 по 15 сентября. Вход свободный, без регистрации», — говорится в сообщении.
Как отмечается, посмотреть фильмы можно будет 12 сентября в кинотеатре «Березка» в 16:00 («Три тополя на Плющихе»); в кинотеатре «Юность» в 17:30 («Три тополя на Плющихе»); в кинотеатре «Полет» в 18:00 («Чудный характер»); в кинотеатре «Салют» в 18:00 («Непридуманная история»); в кинотеатр «Спутник» в 18:00 («Первый эшелон»); в кинотеатре «Тула» в 18:00 («Валентин и Валентина»); в кинотеатр «Сатурн» в 18:30 («Старшая сестра»). Также показы пройдут 13 сентября в кинотеатре «Березка» в 16:00 («Старшая сестра»); в кинотеатре «Полет» в 18:00 («Рабочий поселок»); в кинотеатре «Спутник» в 18:00 («На ясный огонь»); в кинотеатре «Тула» в 18:00 («На ясный огонь»); в кинотеатре «Вымпел» в 18:30 («Старшая сестра»); в кинотеатр «Искра» в 18:30 («Первый эшелон»); в кинотеатре «Молодежный» в 18:30 («Непридуманная история»); в кинотеатре «Сатурн» в 18:30 («Три тополя на Плющихе»). 14 сентября показы пройдут: кинотеатр «Березка», 16:00 («Первый эшелон»); кинотеатр «Сатурн», 16:00 («Еще раз про любовь»); кинотеатр «Искра», 18:30 («Еще раз про любовь»); кинотеатр «Салют», 18:00 («Первый эшелон»); кинотеатр «Спутник», 18:00 («Валентин и Валентина»); кинотеатр «Молодежный», 18:30 («Первый эшелон»); кинотеатр «Вымпел», 18:30 («Валентин и Валентина»)). А 15 сентября показы проведут: кинотеатр «Салют», 14:00 («Рабочий поселок»); кинотеатр «Спутник», 14:00 («Еще раз про любовь»); кинотеатр «Молодежный», 14:30 («Три тополя на Плющихе»); кинотеатр «Искра», 14:30 («Мачеха»); кинотеатр «Сатурн», 16:00 («Мачеха»); кинотеатр «Полет», 18:00 («Мачеха»); кинотеатр «Вымпел», 18:30 («Еще раз про любовь»).
«Т. Доронина — олицетворение подлинно русской женственности, а в ее манере говорить, улыбаться, во всем ее облике чувствуются искренняя доброта и трепетность. В первую очередь она, конечно, театральная актриса, много лет игравшая в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге, а затем во МХАТе и в Театре им. В. Маяковского в Москве. Ее фильмография недотягивает до двух десятков картин. Тем не менее именно кинороли принесли Т. Дорониной всенародную славу. Мы покажем все фильмы, где Т. Доронина завораживает, иногда даже и недолгим появлением на экране», — заключили в пресс-службе «Москино».
Агентство «Москва»: последние новости
Бездомным покажут фильм «Я шагаю по Москве» в честь Дня города Режиссер В.Хотиненко предложил ввести систему госзаказа для кино Врачи сообщили о полном восстановлении режиссера В.Мережко после инсульта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Худшие переигрывания актеров за все времена3
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова10
Что происходит на съемках фильмов на самом деле3
Как выглядит звезда фильма «Шесть дней, семь ночей»17
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Фильмы Актеры
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение