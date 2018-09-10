Кинотеатры «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием актрисы Т. Дорониной к ее 85-летию 12-15 сентября

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«К 85-летию актрисы Татьяны Дорониной сеть кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры подготовила ретроспективу фильмов с ее участием. Всего планируется провести около 30 бесплатных показов в 10 кинотеатрах сети. Актриса отметит юбилей 12 сентября, а сходить в кино на фильмы, в которых она снималась, можно будет с 12 по 15 сентября. Вход свободный, без регистрации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, посмотреть фильмы можно будет 12 сентября в кинотеатре «Березка» в 16:00 («Три тополя на Плющихе»); в кинотеатре «Юность» в 17:30 («Три тополя на Плющихе»); в кинотеатре «Полет» в 18:00 («Чудный характер»); в кинотеатре «Салют» в 18:00 («Непридуманная история»); в кинотеатр «Спутник» в 18:00 («Первый эшелон»); в кинотеатре «Тула» в 18:00 («Валентин и Валентина»); в кинотеатр «Сатурн» в 18:30 («Старшая сестра»). Также показы пройдут 13 сентября в кинотеатре «Березка» в 16:00 («Старшая сестра»); в кинотеатре «Полет» в 18:00 («Рабочий поселок»); в кинотеатре «Спутник» в 18:00 («На ясный огонь»); в кинотеатре «Тула» в 18:00 («На ясный огонь»); в кинотеатре «Вымпел» в 18:30 («Старшая сестра»); в кинотеатр «Искра» в 18:30 («Первый эшелон»); в кинотеатре «Молодежный» в 18:30 («Непридуманная история»); в кинотеатре «Сатурн» в 18:30 («Три тополя на Плющихе»). 14 сентября показы пройдут: кинотеатр «Березка», 16:00 («Первый эшелон»); кинотеатр «Сатурн», 16:00 («Еще раз про любовь»); кинотеатр «Искра», 18:30 («Еще раз про любовь»); кинотеатр «Салют», 18:00 («Первый эшелон»); кинотеатр «Спутник», 18:00 («Валентин и Валентина»); кинотеатр «Молодежный», 18:30 («Первый эшелон»); кинотеатр «Вымпел», 18:30 («Валентин и Валентина»)). А 15 сентября показы проведут: кинотеатр «Салют», 14:00 («Рабочий поселок»); кинотеатр «Спутник», 14:00 («Еще раз про любовь»); кинотеатр «Молодежный», 14:30 («Три тополя на Плющихе»); кинотеатр «Искра», 14:30 («Мачеха»); кинотеатр «Сатурн», 16:00 («Мачеха»); кинотеатр «Полет», 18:00 («Мачеха»); кинотеатр «Вымпел», 18:30 («Еще раз про любовь»).

«Т. Доронина — олицетворение подлинно русской женственности, а в ее манере говорить, улыбаться, во всем ее облике чувствуются искренняя доброта и трепетность. В первую очередь она, конечно, театральная актриса, много лет игравшая в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге, а затем во МХАТе и в Театре им. В. Маяковского в Москве. Ее фильмография недотягивает до двух десятков картин. Тем не менее именно кинороли принесли Т. Дорониной всенародную славу. Мы покажем все фильмы, где Т. Доронина завораживает, иногда даже и недолгим появлением на экране», — заключили в пресс-службе «Москино».