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В честь 85-летия Татьяны Дорониной Сеть «Москино» покажет ретроспективу фильмов
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В честь 85-летия Татьяны Дорониной Сеть «Москино» покажет ретроспективу фильмов 

Вестник района Гагаринский + ещё 53 10 сентября 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
В честь юбилея талантливой актрисы с 12 по 15 сентября в столице будет проходить ретроспектива фильмов, которая включает в себя порядка 30 сеансов. Татьяна Доронина родилась в Ленинграде 12 сентября 1933 года.
За все годы творческой биографии Татьяна Доронина была трижды признана читателями журнала «Советский экран» актрисой года. Во вторник, 12 сентября, в 16.00 в столичном кинотеатре «Берёзка» начнётся показ фильма «Три тополя на Плющихе» (1967) Татьяны Лиозновой. Вначале данный фильм хотели назвать «Три тополя на Шаболовке». Но Шаболовка уже в 60-х ассоциировалась с телевидением, о котором в фильме не было ни слова. В итоге решили, чтобы у зрителей не возникало недоумения, Шаболовку в названии заменили Плющихой. В числе фильмов нынешней ретроспективы также значатся «Старшая сестра» (1966) Георгия Натансона и «Первый эшелон» (1955 год) Константина Воинова.
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