В честь 85-летия Татьяны Дорониной Сеть «Москино» покажет ретроспективу фильмов

Вестник района Гагаринский: последние новости

В честь дня города можно будет бесплатно посмотреть фильм о Москве

В Гагаринском районе школьникам будут рассказывать, как при помощи литературы найти ответы на все вопросы

20-22 сентября 2018 года будет проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Фармакотерапия и диетотерапия в педиатрической практике»