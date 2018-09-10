Выбираем лучший короткий сериал XX века

«Семнадцать мгновений весны»

Фото: кадр из фильма

Культовая драма о советском разведчике 1973 года, состоящая из 12 серий. Действие в сериале происходит в 1945 году, незадолго до капитуляции Германии. Главный герой — штандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц в исполнении Вячеслава Тихонова

«Место встречи изменить нельзя»

Фото: кадр из фильма

Пятисерийный советский телевизионный фильм Станислава Говорухина 1979 года. В главных ролях — Владимир Высоцкий и Владимир Конкин . По сюжету сотрудники уголовного розыска занимаются поимкой московской банды «Черная кошка».

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Фото: кадр из фильма

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Виталий Соломин. Цикл советских художественных фильмов, состоящий из 11 серий считается одной из лучших экранизаций произведений Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Выходил на экраны с 1979 по 1986 год, главные роли исполнили Василий Ливанов

«Сёгун»

Фото: кадр из фильма

Американская историческая драма 1989 года, снятая по одноименной книге Джеймса Клавелла . Действия сериала происходит в 1600 году. Это история англичанина, который после кораблекрушения попадает в Японию, где идет многолетняя гражданская война. В сериале 8 серий, главную роль исполнил Ричард Чемберлен

«Поющие в терновнике»

Фото: кадр из фильма

Он же сыграл и одну из главных ролей в экранизации романа Колин МакКаллоу «Поющие в терновнике» 1983 года. В четырех сериях рассказывается история запретной любви священника Ральфа де Брикассара и Мэгги Клири, чья семья прошла путь от бедности к богатству. Сериал охватывает события с 1915 по 1969 год.

«Гардемарины, вперёд!»

Фото: кадр из фильма

Дмитрий Харатьян и Советский мини-сериал их четырех серий вышел на экраны в 1988 году. Сюжет строится вокруг приключений российских гардемаринов XVIII века. В главных ролях Сергей Жигунов Владимир Шевельков . Сериал получил продолжение в виде полнометражных фильмов «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины — III».

«Сердца трёх»

Фото: кадр из фильма

Вновь на экране классическая литература: в 1992 году вышла экранизация романа Джека Лондона, снятая режиссером Владимиром Попковым . Главные роли в пятисерийной приключенческой драме исполнили Сергей Жигунов и Владимир Шевельков, в эпизодической появился и третий «гардемарин» — Дмитрий Харатьян. Прелесную Леонсию Солано сыграла Алена Хмельницкая

«Скарлетт»

Фото: кадр из фильма

Тимоти Далтон. Экранизация одноименного романа Александры Рипли, который является продолжением классического романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Второй роман о предприимчивой и темпераментной героине Скарлетт О’Хара получил много критики, но экранизация полюбилась зрителям. Главную роль в сериале исполнили Джоанн Уолли

«Гордость и предубеждение»

Фото: кадр из фильма