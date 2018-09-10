«Как будто окунулся в 1942»: ко Дню танкиста военнослужащим организовали закрытый показ ленты «Несокрушимый»

Основанный на реальных событиях военно-исторический фильм «Несокрушимый» выйдет на большие экраны 25 октября.

По случаю Дня танкиста для военнослужащих Таманской и Кантемировской дивизий был организован специальный закрытый показ военно-исторической картины «Несокрушимый».

События фильма разворачиваются под Ростовом-на-Дону. Это история о настоящем подвиге — экипаж тяжелого танка КВ-1 под руководством Семена Коновалова вступает в неравный бой с колонной противника. По итогам битвы экипажу Коновалова удается уничтожить 16 немецких танков и 10 бронемашин.

«Несокрушимый» — фильм не только о подвиге, но и любви и человеческих взаимоотношений между очень разными людьми.

Танкисты высоко оценили картину. Делясь впечатлениями, некоторые из них признались, что лента будто окунает в 1942 год.

При создании фильма кинематографисты решили обойтись минимальным количеством компьютерной графики. Все взрывы и техника, которые видит зритель, настоящие.

Специально для фильма воссоздали легендарные советские КВ-1, Т-34 и немецкие «Пантеры». Для этого создателям пришлось досконально изучить чертежи танков.

В широкий прокат фильм «Несокрушимый» выйдет уже 25 октября.