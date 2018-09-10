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«Как будто окунулся в 1942»: ко Дню танкиста военнослужащим организовали закрытый показ ленты «Несокрушимый»
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«Как будто окунулся в 1942»: ко Дню танкиста военнослужащим организовали закрытый показ ленты «Несокрушимый» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Основанный на реальных событиях военно-исторический фильм «Несокрушимый» выйдет на большие экраны 25 октября.
По случаю Дня танкиста для военнослужащих Таманской и Кантемировской дивизий был организован специальный закрытый показ военно-исторической картины «Несокрушимый».
События фильма разворачиваются под Ростовом-на-Дону. Это история о настоящем подвиге — экипаж тяжелого танка КВ-1 под руководством Семена Коновалова вступает в неравный бой с колонной противника. По итогам битвы экипажу Коновалова удается уничтожить 16 немецких танков и 10 бронемашин.
«Несокрушимый» — фильм не только о подвиге, но и любви и человеческих взаимоотношений между очень разными людьми.
Танкисты высоко оценили картину. Делясь впечатлениями, некоторые из них признались, что лента будто окунает в 1942 год.
При создании фильма кинематографисты решили обойтись минимальным количеством компьютерной графики. Все взрывы и техника, которые видит зритель, настоящие.
Специально для фильма воссоздали легендарные советские КВ-1, Т-34 и немецкие «Пантеры». Для этого создателям пришлось досконально изучить чертежи танков.
В широкий прокат фильм «Несокрушимый» выйдет уже 25 октября.
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