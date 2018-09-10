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Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
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Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли 

Fancy Journal 4 часа назад
В Сети появился трейлер нового музыкального фильма «За мечтой», рассказывающего тернистой путь превращения начинающей певицы в звезду поп-сцены. Картина стала дебютной работой американского актера Макса Мингеллы, известного по сериалу «Рассказ служанки».
Главную роль в ленте сыграла Эль Фаннинг. Компанию на съемочной площадке ей составили Златко Бурич, Милли Брейди, Агнешка Гроховска и Ребекка Холл. Специально для фильма Эль записала песню «Wildflowers», которую спродюссировал Джек Антонофф, работавший в разное время с Тейлор Свифт и Лорд.
Сюжет фильма разворачивается вокруг девушки Вайолет (Эль Фаннинг), обладающей талантом, но вынужденной жить с матерью на ферме и подрабатывать официанткой в ближайшем кафе. Однажды ее случайно замечает оперный певец Влад (Златко Бурич), который предлагает ей рискнуть и принять участие во всеамериканском песенном конкурсе American Idol.
Мировая премьера мюзикла состоится на международном кинофестивале в Торонто 7 сентября 2018 года. В расписании российских кинотеатров «За мечтой» появится 17 января 2019 года.
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