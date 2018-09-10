Как сейчас выглядит Катя из сериала «Не родись красивой»?

Помнишь ту странную Катю из сериала «Не родись красивой», которая в финале сериала из дурнушки превратилась в красотку? Мы решили показать, как сейчас выглядит Нелли Уварова (38).

Актриса вышла замуж за режиссёра сериала «Не родись красивой» Сергея Пикалова , с которым они познакомились на съёмках.

Их брак продлился всего три года, и сейчас Уварова счастлива замужем за актером Александром Гришиным . Супруги растят семилетнюю дочь Ию и полуторагодовалого сына Игната.

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После окончания сериала режиссеры наперебой зазывали Нелли к себе, но девушка отказывалась от интервью и ток-шоу, не соглашалась сниматься в громких проектах.

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Тогда она посвятила себя театру РАМТ и снималась только в интересных ей картинах. Так в карьере актрисы появились фильмы «Я остаюсь», «В круге первом», «Атлантида», «Тяжелый песок», «Русалка», «Хранить вечно».

Сейчас Нелли Уварова в основном играет в театре, правда, в прошлом году актриса начала сниматься в комедийном сериале «Адаптация», в котором снова предстала перед зрителями в образе секретарши. Правда, на этот раз сексуальной и горячей.

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Зовут ее уже не Катя Пушкарева, а Вика Горячева, у нее стильные очки и дерзкая стрижка. В жизни Нелли выглядит гораздо скромнее, свободное время посвящает семье и на светских мероприятиях появляется редко.

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