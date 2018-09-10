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Самая стильная: Наоми Уоттс стала звездой закрытия Венецианского кинофестиваля
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Самая стильная: Наоми Уоттс стала звездой закрытия Венецианского кинофестиваля 

Grazia 4 часа назад
Фото: Grazia
Хотя большинство актеров улетело из Италии еще до окончания кинофестиваля, на красной ковровой дорожке у Дворца кино (Palazzo del Cinema) было на что посмотреть.
Жюри конкурса появилось в полном составе. Британская актриса Наоми Уоттс, тайваньская актриса и режиссер Сильвия Чанг, датская актриса Трине Дюрхольм, французская актриса Николь Гарсиа, польский режиссер Малгожата Шумовская, новозеландский режиссер Тайка Вайтити, австрийский актер Кристоф Вальц, итальянский режиссер и сценарист Паоло Женовезе и мексиканский режиссер Гильермо дель Торо объявили лауреатов фестиваля.
Более всего внимания привлекла Наоми Уоттс, которая для церемонии закрытия выбрала невероятное платье Valentino. Алые акценты на платье знаменитость поддержала, сделав ставку на макияж с красной помадой (и не прогадала).
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