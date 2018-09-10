Самая стильная: Наоми Уоттс стала звездой закрытия Венецианского кинофестиваля

Хотя большинство актеров улетело из Италии еще до окончания кинофестиваля, на красной ковровой дорожке у Дворца кино (Palazzo del Cinema) было на что посмотреть.

Более всего внимания привлекла Наоми Уоттс, которая для церемонии закрытия выбрала невероятное платье Valentino. Алые акценты на платье знаменитость поддержала, сделав ставку на макияж с красной помадой (и не прогадала).