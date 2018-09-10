Прокат иностранного кино могут ограничить в России

Количество показов иностранных картин планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов.

Как сообщает Лента.ру, министерство культуры решило внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов.

Количество показов иностранных картин планируется сократить до 35 процентов от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня. За единичное нарушение правила планируется установить штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, за повторное — до 500 тысяч. Предполагается, что выполнять норму будут кинотеатры, а контролировать — Роспотребнадзор

В Минкульте считают, что такая мера создаст благоприятные условия для развития российского кинематографа. Ранее аналогичную инициативу озвучили в 2017 году.