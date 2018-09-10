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Фото: Бойд Холбрук и Оливия Манн на премьере «Хищника» в рамках TIFF-2018
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Фото: Бойд Холбрук и Оливия Манн на премьере «Хищника» в рамках TIFF-2018 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
В рамках международного кинофестиваля в Торонто, который проходит с 6 по 16 сентября, состоялась премьера «Хищника» — попытки «возродить» франшизу от режиссера Шейна Блэка с Оливией Манн и Бойдом Холбруком в главных ролях. Прямо перед стартом в прокате «Хищник» оказался в центре небольшого секс-скандала, так что к фильму теперь приковано повышенное внимание.
За считанные дни до премьеры «Хищника» выяснилось, что режиссер Шейн Блэк отдал одну из небольших ролей своему другу — актеру, в прошлом признанному виновным в сексуальных домогательствах. Камео актера из фильма спешно вырезали, но на публику этот факт выплыл стараниями Оливии Манн, заявившей о произошедшем СМИ. Теперь Оливия, общаясь с репортерами в рамках пресс-тура, рассказывает о том, что участвует в промо-мероприятиях только потому, что связана контрактом — «судя по всему, они бы предпочли, чтобы я тут не появлялась. Все бы только вздохнули с облегчением».
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