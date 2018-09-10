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Мэттью МакКонахи и Снуп Догг в трейлере фильма «Пляжный бездельник»
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Мэттью МакКонахи и Снуп Догг в трейлере фильма «Пляжный бездельник» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Хармони Корин, режиссер «Отвязных каникул», выпустил трейлер своего нового творения — «Пляжный бездельник».
В центре сюжета оказался герой Мэттью МакКонахи по прозвищу Лунный пес. Великовозрастный разгильдяй живет на пляже, курит травку, зажигает на молодежных вечеринках и пишет стихи. Правда, у беззаботной жизни будут свои не такие веселые последствия.
Оскароносный МакКонахи («Далласский клуб покупателей») в новой роли изменился до неузнаваемости, актер вновь поэкспериментировал со своей внешностью, изрядно похудел и отрастил волосы.
В «Пляжном бездельнике» компанию Мэттью МакКонахи составили не менее звездные ребята — Зак Эфрон, Снуп Догг, Айла Фишер, Мартин Лоуренс и Джона Хилл. Американская премьера ленты намечена на 22 марта 2019 года.
Елизавета Бережная
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