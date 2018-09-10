Мэттью МакКонахи и Снуп Догг в трейлере фильма «Пляжный бездельник»

Хармони Корин, режиссер «Отвязных каникул», выпустил трейлер своего нового творения — «Пляжный бездельник».

В центре сюжета оказался герой Мэттью МакКонахи по прозвищу Лунный пес. Великовозрастный разгильдяй живет на пляже, курит травку, зажигает на молодежных вечеринках и пишет стихи. Правда, у беззаботной жизни будут свои не такие веселые последствия.

Оскароносный МакКонахи («Далласский клуб покупателей») в новой роли изменился до неузнаваемости, актер вновь поэкспериментировал со своей внешностью, изрядно похудел и отрастил волосы.

Елизавета Бережная