Звезда «Весны на Заречной улице» Нина Иванова стала затворницей

В передаче «Звезды сошлись» стала известна судьба 84-летней актрисы Нины Ивановой , сыгравшей учительницу Татьяну Сергеевну в советской киноклассике — фильме «Весна на Заречной улице» (1956) Марлена Хуциева

Как рассказал худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский , после ухода из актерской профессии она долгое время работала над детским проектом вместе с ним. «Когда я пришел в кино, она была помощником режиссера, затем доросла у нас до второго режиссером». Она проработала около пяти лет, потом ушла, я вздохнул с облегчением. С ней было непросто работать", — цитирует Грачевского "Стархит"

После окончательного ухода из кино Нина Иванова воспитывала усыновленного ребенка, работала медсестрой в больнице, избегала журналистов. Сейчас, по словам соседей, она почти не выходит из дома. Женщина больна диабетом, с трудом передвигается. Ей помогает соцработник.

Ранее стало известно, что звезда звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова попала в больницу.