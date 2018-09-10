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Звезда «Весны на Заречной улице» Нина Иванова стала затворницей
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Звезда «Весны на Заречной улице» Нина Иванова стала затворницей 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В передаче «Звезды сошлись» стала известна судьба 84-летней актрисы Нины Ивановой, сыгравшей учительницу Татьяну Сергеевну в советской киноклассике — фильме «Весна на Заречной улице» (1956) Марлена Хуциева.
Как рассказал худрук киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, после ухода из актерской профессии она долгое время работала над детским проектом вместе с ним. «Когда я пришел в кино, она была помощником режиссера, затем доросла у нас до второго режиссером». Она проработала около пяти лет, потом ушла, я вздохнул с облегчением. С ней было непросто работать", — цитирует Грачевского "Стархит".
После окончательного ухода из кино Нина Иванова воспитывала усыновленного ребенка, работала медсестрой в больнице, избегала журналистов. Сейчас, по словам соседей, она почти не выходит из дома. Женщина больна диабетом, с трудом передвигается. Ей помогает соцработник.
Ранее стало известно, что звезда звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова попала в больницу.
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