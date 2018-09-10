Первая в мире киноафиша продана на онлайн-торгах Sotheby’s за £160 тыс.

Первая в мире киноафиша продана на онлайн-торгах Sotheby’s за £160 тыс. Сумма, заплаченная за афишу Cinématographe Lumière, созданную Анри Бриспо, в 2,5 раза превысила эстимейт и стала рекордом для киноафиш, проданных на торгах Sotheby’s, предыдущий рекорд был установлен в 2017 году афишей к фильму King Kong и составлял £42 тыс. Афиша в течение 40 лет хранилась в частной коллекции. Она предназначалась для первого публичного показа фильмов, состоявшегося 28 декабря 1895 года в Гран-кафе на бульваре Капуцинок в Париже. На показ пришли около 30 человек, а все событие, ознаменовавшее появление кинематографа, продолжалось примерно 20 минут, демонстрировались короткометражные фильмы братьев Люмьер.

Источник: Sotheby’s