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Минкультуры предлагает ограничить показ иностранных фильмов в кинотеатрах
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Минкультуры предлагает ограничить показ иностранных фильмов в кинотеатрах 

РИА Новости + ещё 17 10 часов назад
Фото: Уралинформбюро
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минкультуры РФ планирует внести поправки в законодательство, ограничивающие показ зарубежных фильмов до 35% от общего числа сеансов за день, свидетельствует документ, опубликованный на сайте ведомства в понедельник.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники о том, что Минкультуры решило внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов до 35% от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня.
"Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня. Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение календарного месяца в кинотеатре, имеющем один кинозал, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов", — говорится в документе.
Согласно поправкам, нарушение кинотеатрами данных требований повлечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. При этом в документе уточняется, что требования не будут распространяться на национальные фильмы.
Предполагается, что контроль будет осуществлять Роспотребнадзор. Информация о количестве сеансов конкретного фильма, необходимая Роспотребнадзору, будет предоставляться из ЕАИС.
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