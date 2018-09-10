СМИ: Минкультуры ограничит прокат иностранных фильмов

Минкультуры собирается ограничить прокат зарубежного кино до 35% от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, близкий к ведомству, и представителя одного из кинопрокатчиков. По мнению чиновников, инициатива поможет развитию российского кино.

Если кинотеатры нарушат это правило, то первый штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, повторное нарушение обойдется уже в полмиллиона рублей. Проверкой киносетей будет заниматься Роспотребнадзор

Летом 2017 года Минкультуры предлагало взимать с прокатчиков единовременный платеж в 5 миллионов рублей за каждый фильм. В этом случае за российские картины платил бы Фонд кино. Министр культуры Владимир Мединский говорил, что новые правила помогли бы зачистить прокат от низкобюджетного иностранного кино и получить дополнительные деньги для производства российских картин.

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