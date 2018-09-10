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Хэллоуин, Пушкинворлд и древнеславянское аниме: 12 главных трейлеров прошлой недели
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Хэллоуин, Пушкинворлд и древнеславянское аниме: 12 главных трейлеров прошлой недели 

Ivi.ru 1 час назад
Наша регулярная подборка самых интересных трейлеров прошедшей недели. Чтобы вам было легко быть в курсе.
Во-первых:
Пушкинворлд: первый трейлер «Заповедника» по Довлатову
Первый тизер древнеславянского аниме. Киберпанк и ушанки
Официальный трейлер 8 сезона «Американской истории ужасов»
Фрэнк Андервуд мертв и похоронен. Тизер финального сезона «Карточного домика»
Первый трейлер фильма «Курск» с Колином Фёртом
Безумный Уиллем Дефо в первом трейлере «Ван Гог. На пороге вечности»
Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган в красивейшем первом трейлере драмы «Дикая жизнь»
Во-вторых:Кислота
Первый полноценный трейлер драмы, за которую режиссер Александр Горчилин получил приз «За лучший фильм конкурсной программы „Кинотавр. Дебют“». Картина рассказывает о молодых жителях современной Москвы: два друга — их играют Филипп Авдеев и Александр Кузнецов — музыканты, которых мало волнует будущее и почти не интересует настоящее. Их жизнь — шумные вечеринки и случайные знакомства, но вдруг происходит то, что заставляет обоих честно взглянуть на себя. «Кислота» выйдет в российских кинотеатрах 4 октября.
Щелкунчик и четыре королевства
Финальный трейлер новой интерпретации сказки «Щелкунчик и Мышиный король» от Disney. Красиво и под музыку Чайковского. В главной роли МакКензи Фой, которая Ренесми из «Сумерек», кроме нее, в фильме сыграли Кира Найтли, Хелен Миррен и Морган Фриман. В кино с 8 декабря.
Хэллоуин
Второй трейлер хоррора, премьера которого прошла на днях на Международном кинофестивале в Торонто. 25 октября 2018 года оригинальному ужастику Джона Карпентера исполнится 40 лет, и в подарок юбиляр получит ремейк с участием главной героини оригинала — Джейми Ли Кёртис снова играет Лори Строуд.
22 июля
Режиссер фильмов «Капитан Филлипс» и «Потерянный рейс» Пол Гринграсс снова показывает реальные ужасы терроризма. На этот раз это будет лента о событиях, которые произошли 22 июля 2011 года, когда Андерс Брейвик взорвал бомбу в Осло, а потом отправился в лагерь на острове Утойя и 73 минуты вел прицельный огонь по молодым людям, собравшимся на форум. Жертвами его действий стали 77 человек. Премьера картины прошла на Венецианском кинофестивале.
Богемская рапсодия
Первый отрывок фильма, который выйдет в кинотеатрах 1 ноября. Фредди Меркьюри и остальные участники группы «Queen» работают в студии и снова и снова пишут песню «Богемская рапсодия».
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