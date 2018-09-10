Хэллоуин, Пушкинворлд и древнеславянское аниме: 12 главных трейлеров прошлой недели

Наша регулярная подборка самых интересных трейлеров прошедшей недели. Чтобы вам было легко быть в курсе.

Во-первых:

Пушкинворлд: первый трейлер «Заповедника» по Довлатову

Первый тизер древнеславянского аниме. Киберпанк и ушанки

Официальный трейлер 8 сезона «Американской истории ужасов»

Фрэнк Андервуд мертв и похоронен. Тизер финального сезона «Карточного домика»

Безумный Уиллем Дефо в первом трейлере «Ван Гог. На пороге вечности»

Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган в красивейшем первом трейлере драмы «Дикая жизнь»

Во-вторых:Кислота

Первый полноценный трейлер драмы, за которую режиссер Александр Горчилин получил приз «За лучший фильм конкурсной программы „Кинотавр. Дебют“». Картина рассказывает о молодых жителях современной Москвы: два друга — их играют Филипп Авдеев Александр Кузнецов — музыканты, которых мало волнует будущее и почти не интересует настоящее. Их жизнь — шумные вечеринки и случайные знакомства, но вдруг происходит то, что заставляет обоих честно взглянуть на себя. «Кислота» выйдет в российских кинотеатрах 4 октября.

Щелкунчик и четыре королевства

Хэллоуин

Второй трейлер хоррора, премьера которого прошла на днях на Международном кинофестивале в Торонто. 25 октября 2018 года оригинальному ужастику Джона Карпентера исполнится 40 лет, и в подарок юбиляр получит ремейк с участием главной героини оригинала — Джейми Ли Кёртис снова играет Лори Строуд.

22 июля

Режиссер фильмов «Капитан Филлипс» и «Потерянный рейс» Пол Гринграсс снова показывает реальные ужасы терроризма. На этот раз это будет лента о событиях, которые произошли 22 июля 2011 года, когда Андерс Брейвик взорвал бомбу в Осло, а потом отправился в лагерь на острове Утойя и 73 минуты вел прицельный огонь по молодым людям, собравшимся на форум. Жертвами его действий стали 77 человек. Премьера картины прошла на Венецианском кинофестивале.

Богемская рапсодия

Первый отрывок фильма, который выйдет в кинотеатрах 1 ноября. Фредди Меркьюри и остальные участники группы «Queen» работают в студии и снова и снова пишут песню «Богемская рапсодия».