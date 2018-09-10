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Всемирно знаменитый режиссер Андрей Звягинцев едет в Саратов
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Всемирно знаменитый режиссер Андрей Звягинцев едет в Саратов 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Творческая встреча с известным кинорежиссером и сценаристом состоится 27 сентября.
В Доме кино, который находится на улице Октябрьская, 43 (на пересечении с Московской) будет открыт очередной международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания».
На открытии мероприятия выступит сценаристом, номинантом премии «Оскар», лауреатом Золотого глобуса, Каннского фестиваля, Венецианского фестиваля и многих других Андрей Звягинцев. Из последних его картин наибольший резонанс в мире кинематографа имели «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь».
Зрителей приглашают к 19.00. Стоимость билетов — от 600 до 800 руб.
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