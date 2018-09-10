Актёры, перезагрузившие свои карьеры

Карьера актёра может оборваться в один момент, достаточно сняться в провальном фильме, и сразу же поклонники и критики начинают «топить» кумира. Но некоторым артистам, которые по тем или иным причинам скатились на дно, удаётся перезагрузить карьеру и вернуться на кинематографический Олимп.

1. Хоакин Феникс . В 2009 году карьера Хоакина пошла на спад из-за странного проекта, который он затеял с другом и коллегой Кейси Аффлеком. Публика была разочарована, критики начали поговаривать, что Фениксу грозит забытьё, но в 2012 году артист громко вернулся в кино, снявшись в фильме «Мастер».

2. Стив Карелл . Стив давно был известен как комический актёр и весьма преуспел в образе нелепого персонажа, за что и получил «Золотой глобус». В 2014 году Кареллу предложили сыграть безумца в мрачной драме «Охотник на лис». И Стив неожиданно для всех проявил себя как талантливый и глубокий актёр, способный полностью преобразиться на экране. Зрители и киноакадемики оценили: за роль в этой картине Стив Карелл номинировался на «Оскар».