Актёры, перезагрузившие свои карьеры 

Карьера актёра может оборваться в один момент, достаточно сняться в провальном фильме, и сразу же поклонники и критики начинают «топить» кумира. Но некоторым артистам, которые по тем или иным причинам скатились на дно, удаётся перезагрузить карьеру и вернуться на кинематографический Олимп.
1. Хоакин Феникс. В 2009 году карьера Хоакина пошла на спад из-за странного проекта, который он затеял с другом и коллегой Кейси Аффлеком. Публика была разочарована, критики начали поговаривать, что Фениксу грозит забытьё, но в 2012 году артист громко вернулся в кино, снявшись в фильме «Мастер».
2. Стив Карелл. Стив давно был известен как комический актёр и весьма преуспел в образе нелепого персонажа, за что и получил «Золотой глобус». В 2014 году Кареллу предложили сыграть безумца в мрачной драме «Охотник на лис». И Стив неожиданно для всех проявил себя как талантливый и глубокий актёр, способный полностью преобразиться на экране. Зрители и киноакадемики оценили: за роль в этой картине Стив Карелл номинировался на «Оскар».
3. Марлон Брандо. Марлон начал сниматься в 1950 году, в 1951 году вышел легендарный «Трамвай „Желание“», после последовало ещё несколько супер-успешных лент. За первые восемь лет Брандо номинировался на «Оскар» пять раз, зато следующие полтора десятка лет артисту не попадалось стоящих ролей, и публика начала о нём забывать. Переломным стал 1972 год, когда Фрэнсис Форд Коппола снял гангстерскую драму «Крёстный отец». Это был подлинный триумф Брнадо: роль мафиози Вито Карлеоне — несомненно лучшая в его карьере.