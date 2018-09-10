Ещё
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

Актёры, перезагрузившие свои карьеры 

Рамблер 1 час назад
Карьера актёра может оборваться в один момент, достаточно сняться в провальном фильме, и сразу же поклонники и критики начинают «топить» кумира. Но некоторым артистам, которые по тем или иным причинам скатились на дно, удаётся перезагрузить карьеру и вернуться на кинематографический Олимп.
1. Хоакин Феникс. В 2009 году карьера Хоакина пошла на спад из-за странного проекта, который он затеял с другом и коллегой Кейси Аффлеком. Публика была разочарована, критики начали поговаривать, что Фениксу грозит забытьё, но в 2012 году артист громко вернулся в кино, снявшись в фильме «Мастер».
2. Стив Карелл. Стив давно был известен как комический актёр и весьма преуспел в образе нелепого персонажа, за что и получил «Золотой глобус». В 2014 году Кареллу предложили сыграть безумца в мрачной драме «Охотник на лис». И Стив неожиданно для всех проявил себя как талантливый и глубокий актёр, способный полностью преобразиться на экране. Зрители и киноакадемики оценили: за роль в этой картине Стив Карелл номинировался на «Оскар».
3. Марлон Брандо. Марлон начал сниматься в 1950 году, в 1951 году вышел легендарный «Трамвай „Желание“», после последовало ещё несколько супер-успешных лент. За первые восемь лет Брандо номинировался на «Оскар» пять раз, зато следующие полтора десятка лет артисту не попадалось стоящих ролей, и публика начала о нём забывать. Переломным стал 1972 год, когда Фрэнсис Форд Коппола снял гангстерскую драму «Крёстный отец». Это был подлинный триумф Брнадо: роль мафиози Вито Карлеоне — несомненно лучшая в его карьере.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Что происходит на съемках фильмов на самом деле3
Куда исчезла кинозвезда 90-х Александра Колкунова10
Как выглядит звезда фильма «Шесть дней, семь ночей»17
Самые интересные российские сериалы осени5
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Фильмы Актеры
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение