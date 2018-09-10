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Минкультуры предложило ограничить процент ежедневных сеансов одного иностранного фильма
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Минкультуры предложило ограничить процент ежедневных сеансов одного иностранного фильма 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разрабатывает ряд законодательных инициатив, направленных на развитие российского кинопроката. В частности, обсуждается ограничение числа ежедневных сеансов одного иностранного фильма, рассказала в понедельник ТАСС глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Министерство культуры решило внести поправки в российское законодательство, согласно которым «количество показов иностранных картин планируется сократить до 35% от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня», — говорится в одной из статей.
"Это неправда, — сказала Любимова. — Существует ряд законодательных инициатив, и одна из них посвящена ограничению в 35%. Но речь не идет о 35% всех западных фильмов. Инициатива заключается в том, что количество сеансов, демонстрируемых в течение дня одного иностранного фильма, не может превышать 35% от общего числа показов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатрах в течение дня".
В августе 2018 года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что сейчас российские кинокартины составляют 35% национального проката, добавив, что шесть лет назад этот показатель составлял 12-14%. По его словам, число зрителей российского кино также выросло в два раза за указанный период.
Министр отмечал, что подобные показатели — «результат жесткой и не всегда собирающей аплодисменты политики министерства и Фонда кино», а также более ответственной и востребованной работы кинематографистов.
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