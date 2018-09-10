Минкультуры предложило ограничить процент ежедневных сеансов одного иностранного фильма

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Министерство культуры решило внести поправки в российское законодательство, согласно которым «количество показов иностранных картин планируется сократить до 35% от общего числа сеансов в кинотеатре в течение дня», — говорится в одной из статей.

"Это неправда, — сказала Любимова. — Существует ряд законодательных инициатив, и одна из них посвящена ограничению в 35%. Но речь не идет о 35% всех западных фильмов. Инициатива заключается в том, что количество сеансов, демонстрируемых в течение дня одного иностранного фильма, не может превышать 35% от общего числа показов всех фильмов, показ которых осуществляется в кинотеатрах в течение дня".

В августе 2018 года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что сейчас российские кинокартины составляют 35% национального проката, добавив, что шесть лет назад этот показатель составлял 12-14%. По его словам, число зрителей российского кино также выросло в два раза за указанный период.

Министр отмечал, что подобные показатели — «результат жесткой и не всегда собирающей аплодисменты политики министерства и Фонда кино», а также более ответственной и востребованной работы кинематографистов.