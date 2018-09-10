Концерты и лекции: какие культурные мероприятия пройдут в столице на этой неделе

Горожан ожидают выставка работ художника Александра Дейнеки и лекция о фильме «Вертикаль» с Владимиром Высоцким.

Любители концертов классической музыки и выставок современного искусства на этой неделе смогут посетить различные интересные мероприятия. Документальные фильмы, лекции, вернисажи — скучать точно не придется.

Так, в «Гоголь-центре» состоятся два концерта люксембургского пианиста-новатора Франческо Тристано. Всемирную славу ему принесло умелое сочетание классической и электронной музыки.

Название фильма отсылает нас к героям Ильи Эмилии Кабаковых — маленьким людям, со своими сложными жизненными и, подчас философскими проблемами. Узнать о творческом союзе можно 11 сентября в кинотеатр «Иллюзион».

В «Гараже» откроется экспозиция «Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты». Желающие смогут увидеть взаимосвязь между немецкой школой архитектуры связям между Баухаус и СССР. На выставке будут представлены фотографии, эскизы, коллажи и другие документы. Экспозиция будет открыта до 30 ноября.

Ставшие традиционными лекции в «Доме Гоголя» не прекратились и в осенний период. В этот раз встреча будет посвящена 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. С гостями побеседуют о кинофильме режиссеров Станислава Говорухина Бориса Дурова «Вертикаль». Желающим расскажут о роли Владимира Высоцкого и его оригинальных идеях, использованных при создании фильма.

На этом культурные мероприятия в столице не заканчиваются. В Государственном музее архитектуры имени Алексея Щусева откроется выставка работ Александра Дейнеки, а в Московском международном доме музыки пройдет концерт джазового оркестра, сообщили на сайте мэра Москвы.