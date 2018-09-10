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Концерты и лекции: какие культурные мероприятия пройдут в столице на этой неделе
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Концерты и лекции: какие культурные мероприятия пройдут в столице на этой неделе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Горожан ожидают выставка работ художника Александра Дейнеки и лекция о фильме «Вертикаль» с Владимиром Высоцким.
Любители концертов классической музыки и выставок современного искусства на этой неделе смогут посетить различные интересные мероприятия. Документальные фильмы, лекции, вернисажи — скучать точно не придется.
Так, в «Гоголь-центре» состоятся два концерта люксембургского пианиста-новатора Франческо Тристано. Всемирную славу ему принесло умелое сочетание классической и электронной музыки.
Название фильма отсылает нас к героям Ильи и Эмилии Кабаковых — маленьким людям, со своими сложными жизненными и, подчас философскими проблемами. Узнать о творческом союзе можно 11 сентября в кинотеатр «Иллюзион».
В «Гараже» откроется экспозиция «Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты». Желающие смогут увидеть взаимосвязь между немецкой школой архитектуры связям между Баухаус и СССР. На выставке будут представлены фотографии, эскизы, коллажи и другие документы. Экспозиция будет открыта до 30 ноября.
Ставшие традиционными лекции в «Доме Гоголя» не прекратились и в осенний период. В этот раз встреча будет посвящена 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. С гостями побеседуют о кинофильме режиссеров Станислава Говорухина и Бориса Дурова «Вертикаль». Желающим расскажут о роли Владимира Высоцкого и его оригинальных идеях, использованных при создании фильма.
На этом культурные мероприятия в столице не заканчиваются. В Государственном музее архитектуры имени Алексея Щусева откроется выставка работ Александра Дейнеки, а в Московском международном доме музыки пройдет концерт джазового оркестра, сообщили на сайте мэра Москвы.
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