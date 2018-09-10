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Художница Саша Фролова снялась в мини-фильме Kenzo вместе с Миллой Йовович
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Художница Саша Фролова снялась в мини-фильме Kenzo вместе с Миллой Йовович 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Kenzo выпустили новую короткометражку — на этот раз о тинеджейрах с суперспособностями, так или иначе связанными с модой. Главные роли в фильме, снятом креативным директором бренда Умберто Леоном, сыграли Милла Йовович, актер Коди Смит-Макфи, звезда фильма «Люди Икс: Апокалипсис» Александра Шипп и московская художница (ученица Андрея Бартенева!) Саша Фролова. Ее сюрреалистичные арт-объекты можно увидеть на Новой Голландии и персональной выставке, которая откроется 13 сентября в ДЛТ.
Напомним, в прошлой (не менее классной) короткометражке Kenzo, которая вышла в сентябре прошлого года, снялись Майя Рудольф («Одноклассники»), Грета Ли («Финансовый монстр») и Маколей Калкин («Один Дома»). Они сыграли мимов, клоунов, акробатов, кукловодов и фокусников в очень необычном и модном цирке.
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