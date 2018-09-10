Первый взгляд: Третий сезон сериала «Это мы»

Создатели популярного сериала «Это мы» подогревают интерес поклонников к новому сезону. В сети появилось видео, в котором актеры делятся своими впечатлениями о шоу и рассказывают о том, что нас ждет в свежих эпизодах.

Новая история приведет к самым истокам отношений Джека и Ребекки, не обойдется и без интригующих поворотов сюжета и душещипательных переживаний. Рэндалл по-прежнему будет пытаться найти общий язык с приемной дочерью Дежей, попутно решая проблемы в своей семье. Кейт снова попробует забеременеть, а Кевин найдет родственную душу в лице кузины Бэт.

Кроме того, в видео присутствуют кадры со съемок, нарезки из прошлого сезона и эксклюзивные отрывки из нового.

Не пропустите, премьера 3 сезона «Это мы» состоится 25 сентября.

Елизавета Бережная