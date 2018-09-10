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На «Саратовские страдания» приедет режиссер Андрей Звягинцев
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На «Саратовские страдания» приедет режиссер Андрей Звягинцев 

Свободные новости 11 часов назад
Фото: Свободные новости
На XV Международный кинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания» в нынешнем году приедет знаменитый российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба оргкомитета фестиваля.
Режиссер является номинантом «Оскара», лауреатом «Золотого глобуса», Каннского и Венецианского фестивалей, а также премий «Сезар», Европейской киноакадемии, «Ника» и «Золотой орел».
Творческая встреча со Звягинцевым пройдет 27 сентября в 19.00 в Доме кино на открытии кинофестиваля.
Отметим, в нынешнем году фестиваль пройдет с 25 по 30 сентября и будет включать в себя три конкурсные программы.
В международном конкурсе будут участвовать 15 фильмов, созданные режиссерами из России, Австрии, Украины, Чехии, Нидерландов, Хорватии, Франции, Сербии, Финляндии, Германии, Румынии и Венгрии. В конкурсной программе «Саратов — открытый город» продемонстрируют 18 фильмов «о том, что есть и чего нет в Саратове». В конкурсной программе «Мосты в Россию» будут представлены 10 лент «о реальных и мифических связях между странами и людьми».
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