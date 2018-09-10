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Минкульт ограничит показ зарубежного кино
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Минкульт ограничит показ зарубежного кино 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Depositphotos
Министерство культуры хочет внести поправки в российское законодательство, которые ограничат прокат зарубежных фильмов.
Сделано это будет ради создания благоприятных условий для развития отечественной киноиндустрии.
Предполагается, что количество зарубежных картин сократиться до 35 процентов от общего числа сеансов в день.
Те кинотеатры, которые не выполнят эти условия, будут оштрафованы на 100-200 тысяч рублей. За выполнением всех правил проследит Роспотребнадзор. За повторное нарушение планируется ввести штраф до 500 тысяч рублей.
Ранее такая инициатива планировалась в прошлом году. Ее опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Законопроект разработан в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов как отечественного, так и зарубежного производства, и позволит обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов", — рассказывалось в пояснительной записке.
Также было выдвинуто предложение собирать по пять миллионов рублей с каждой иностранной или отечественной киноленты при получении кинокомпаниями прокатного удостоверения.
Владимир Мединский заявил, что это должно помочь «немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта».
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