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Бенедикт Камбербэтч станет продюсером
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Бенедикт Камбербэтч станет продюсером 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Шерлок"
Полюбившийся всем исполнитель роли Шерлок в одноименном сериале выступит в качестве одного из продюсеров психологического триллера «Рио». Правда, отказываться от своей основной профессии Камбербэтч не планирует и в фильме исполнит одну из главных ролей.
Новая лента расскажет историю двух старых друзей — журналиста и успешного бизнесмена. Последнего и сыграет Камбербэтч. Вторую главную роль, финансового обозревателя, доверили исполнить Джейку Джилленхолу.
По сюжету, журналист едет в Бразилию, чтобы навестить старого приятеля, ставшего преуспевающим финансистом. Но оказавшись в Рио-де-Жанейро, оказывается втянутым в аферу, целью которой является создать впечатление о смерти героя Камбербэтча.
Режиссером фильма стал Эдвард Бергер. Постановщик уже работал с Камбербэтчем на съемках сериала «Патрик Мелроуз». Сценарий же для «Рио» доверили написать номинанту премии «Оскар» за фильм «Грязные прелести» Стивену Найту.
К съемкам планируют приступить уже в ближайшее время.
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