Бенедикт Камбербэтч станет продюсером

Полюбившийся всем исполнитель роли Шерлок в одноименном сериале выступит в качестве одного из продюсеров психологического триллера «Рио». Правда, отказываться от своей основной профессии Камбербэтч не планирует и в фильме исполнит одну из главных ролей.

Новая лента расскажет историю двух старых друзей — журналиста и успешного бизнесмена. Последнего и сыграет Камбербэтч. Вторую главную роль, финансового обозревателя, доверили исполнить Джейку Джилленхолу.

По сюжету, журналист едет в Бразилию, чтобы навестить старого приятеля, ставшего преуспевающим финансистом. Но оказавшись в Рио-де-Жанейро, оказывается втянутым в аферу, целью которой является создать впечатление о смерти героя Камбербэтча.

Режиссером фильма стал Эдвард Бергер . Постановщик уже работал с Камбербэтчем на съемках сериала «Патрик Мелроуз». Сценарий же для «Рио» доверили написать номинанту премии «Оскар» за фильм «Грязные прелести» Стивену Найту

К съемкам планируют приступить уже в ближайшее время.