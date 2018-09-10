«УЛИЦА». НОВЫЙ СЕЗОН

С 17 сентября теперь в 14.30 на ТНТ!

«Улица» возвращается на ТНТ! А это значит, что зрители вновь встретятся со своими старыми знакомыми — любимыми героями самого народного сериала ТНТ. «Все сложно» — именно такой статус мог бы поставить каждый из персонажей «Улицы» в новом сезоне. Их истории продолжаются, и то, что ждет героев в новых сериях, не ожидает никто. Ведь непредсказуемые сюжеты «Улицы» диктует сама жизнь!

Одним из главных изменений нового сезона «Улицы» станет переезд сериала на новое время — теперь с героями и их жизненными историями зрители ТНТ будут встречаться с понедельника по четверг в 14.30.

В остальном на «Улице» все по-прежнему. Любовные треугольники, трудные решения, сложный выбор, драма, любовь и деньги — проблемы жителей «Улицы» близки каждому зрителю. В новых сериях герои окажутся в интересных ситуациях, но смогут ли они выйти из них без драм и переживаний?

Андрей и Лариса находятся в счастливом ожидании рождения ребенка. Но в какой-то мо-мент каждый из них задаст себе вопрос: достаточно ли общего ребенка для того, чтобы со-здать семью? Каждый ответит по-своему, самонадеянностью, либо готовностью идти на компромисс. Андрей вновь окажется в любовном треугольнике. С одной стороны Лариса, с другой — Алиса, с которой он хочет остаться, но у которой слишком много тайн. А как из-вестно, все тайное рано или поздно становится явным. В итоге Андрею придется не выби-рать, а самому бороться за любовь…

Катя и Соколов — это вечная проблема несвоевременности. Их любовные отношения вновь пройдут испытания необдуманными поступками. Соколов сделает предложение сво-ей девушке Полине, убеждая себя, что она — идеальная женщина, которую нельзя упустить. Катя в отместку даст второй шанс Артему. Но смогут ли они построить любовь с кем-то на стороне или, наконец, поймут, что их не могут жить друг без друга?

Тот же вопрос можно задать Ирке и Дэну, которые после своих любовных трагедий оказа-лись в статусе свободных людей. Старая любовь, как известно, не ржавеет. Так сможет ли Ирка рассмотреть в Дэне именно того мужчину, который ей нужен?

Интересные события произойдут в жизни Алисы, Артема, Ромы и Ксюхи, Тани и Влада, Ко-сти и Ангелины, Аллы, Валеры — всех не перечислить! На «Улице» всё как в жизни: огорче-ния и утраты сменяются радостью и улыбками, предательства — новыми знакомствами, дружбой. Одни соседи женятся, другие уезжают навсегда. Главное, тебя не покидает чув-ство, что хочется туда вернуться, на родную «Улицу». Останется и одна из главных фишек «Улицы» — интеграция в сериал актуальных событий, происходящих в мире. Утром новости — вечером их обсуждение в сериале. Такого на рос-сийском телевидении еще не было!

«Улица» — история жителей одной из улиц спального района большого города с пробле-мами и ситуациями, знакомыми каждому зрителю. Любовь, измены, дружба, трагедии, кри-минальные истории, счастливые моменты — здесь кипит реальная жизнь! Герои «Улицы» — люди разного возраста и социального статуса со своими секретами и скелетами в шкафу.

«Улица», с 17 сентября с понедельника по четверг в 14.30 на ТНТ.