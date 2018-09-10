Гаю Ричи — 50

10 сентября британскому кинорежиссёру, сценаристу и продюсеру Гаю Ричи исполняется 50 лет. Его детство прошло в спецшколе: он страдал дислексией — испытывал сложности в овладении навыками чтения и письма. Однако он упорно трудился и в возрасте 30-ти лет стал одним из самых ярких британских режиссёров. Теперь его фильмы широко известны далеко за пределами родной страны. Более того: уже первый полнометражный фильм Ричи снял в Голливуде. На сегодняшний день в его послужном списке значатся более 15-ти картин, в основном — боевики «Карты, деньги, два ствола», «Большой Куш» и «Рок-н-рольщик». Сегодня Гай Ричи работает над созданием киноверсии анимационного фильма студии Disney «Аладдин».