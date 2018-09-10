Актер Том Харди представит в Москве фильм «Веном»

МОСКВА, 10 сентября. / ТАСС /. Актер театра и кино Том Харди 21 сентября прилетит в Москву, чтобы представить новый фильм со своим участием «Веном». Об этом ТАСС сообщили в понедельник прокатчики картины.

"Фотоколл с участием Тома Харди состоится в пятницу, 21 сентября, — отметил собеседник агентства. — Также пройдет сессия вопросов и ответов по фильму с участием Тома Харди".

Картина выйдет в российский прокат 4 октября, в США она появится на экранах 5 октября. Жанр фильма — приключенческий экшн, режиссером ленты стал Рубен Фляйшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд"). Главные роли в картине исполнили Том Харди ("Выживший", «Дюнкерк», «Темный Рыцарь: „Возрождение легенды“), Мишель Уильямс (»Оз: Великий и ужасный", «Величайший шоумен»), Риз Ахмед ("Изгой-один: Звездные войны. Истории") и другие.

Согласно сюжету, в тело главного героя вселяется существо под названием Веном, которое наделяет его сверхспособностями.