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Актер Том Харди представит в Москве фильм «Веном»
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Актер Том Харди представит в Москве фильм «Веном» 

ТАСС + ещё 1 10 часов назад
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Актер театра и кино Том Харди 21 сентября прилетит в Москву, чтобы представить новый фильм со своим участием «Веном». Об этом ТАСС сообщили в понедельник прокатчики картины.
"Фотоколл с участием Тома Харди состоится в пятницу, 21 сентября, — отметил собеседник агентства. — Также пройдет сессия вопросов и ответов по фильму с участием Тома Харди".
Картина выйдет в российский прокат 4 октября, в США она появится на экранах 5 октября. Жанр фильма — приключенческий экшн, режиссером ленты стал Рубен Фляйшер ("Добро пожаловать в Zомбилэнд"). Главные роли в картине исполнили Том Харди ("Выживший", «Дюнкерк», «Темный Рыцарь: „Возрождение легенды“), Мишель Уильямс (»Оз: Великий и ужасный", «Величайший шоумен»), Риз Ахмед ("Изгой-один: Звездные войны. Истории") и другие.
Согласно сюжету, в тело главного героя вселяется существо под названием Веном, которое наделяет его сверхспособностями.
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