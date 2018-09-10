Ещё
Том Харди привезет «Веном» в Москву
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

Том Харди привезет «Веном» в Москву 

Газета.Ru + ещё 3 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Актер Том Харди посетит Москву и представит в российской столице свой новый фильм «Веном» по комиксам Marvel, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании WDSSPR.
Том Харди прилетит в Москву 21 сентября. В широкий прокат картина Рубена Флейшера и киностудии Sony выйдет 4 октября.
В основу сюжета супергеройского боевика легли комиксы издательства Marvel Comics о персонаже Эдди Броке. В Брока вселяется кровожадный и властный симбиот и наделяет его сверхчеловеческими способностями, взамен подчиняя себе его личность.
В конце августа Том Харди в интервью журналу Total Film Magazine заявил, что примет участие в съемках еще двух фильмов о суперзлодее Веноме.
Газета.Ru: последние новости
"Игра престолов" получила семь телевизионных "Оскаров" На кинопремии "Оскар" Россию представит "Собибор" Хабенского Netflix купил права на сериал "Хождения по мукам" по роману Толстого
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино9
Кто из актеров сам «приговорил» себя к безработице3
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»5
Актриса наяву пережила сцену из фильма с солдатами
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»13
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
07:56
Ленты, названные безупречными
Фильмы Актеры
Как спецэффекты создают супергероев
Актеры Фильмы
01:00
Что стало с актрисами из «Папиных дочек»
Актеры
06:42
Кино про пары с шокирующей разницей в возрасте
Актеры Фильмы
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
18:17
Актёры, перезагрузившие свои карьеры
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение