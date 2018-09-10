Том Харди привезет «Веном» в Москву

Актер Том Харди посетит Москву и представит в российской столице свой новый фильм «Веном» по комиксам Marvel, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании WDSSPR.

В основу сюжета супергеройского боевика легли комиксы издательства Marvel Comics о персонаже Эдди Броке. В Брока вселяется кровожадный и властный симбиот и наделяет его сверхчеловеческими способностями, взамен подчиняя себе его личность.