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«Простоквашино» сняли в стиле «Побега из Шоушенка»
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«Простоквашино» сняли в стиле «Побега из Шоушенка» 

News.ru 10 часов назад
Студия «Союзмультфильм» выпустила на своём YouTube-канале шестую серию «Возвращения в Простоквашино». Зрители отметили некоторое сходство мультфильма с культовым американским фильмом о побеге из тюрьмы с жестокими порядками.
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