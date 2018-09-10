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«Простоквашино» сняли в стиле «Побега из Шоушенка»
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«Простоквашино» сняли в стиле «Побега из Шоушенка»
News.ru
10 часов назад
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Студия «Союзмультфильм» выпустила на своём YouTube-канале шестую серию «Возвращения в Простоквашино». Зрители отметили некоторое сходство мультфильма с культовым американским фильмом о побеге из тюрьмы с жестокими порядками.
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